Renato Abreu promete trabalho para deixar reserva do Fla

Abreu já deixou claro que não se contenta com o banco. "Para mim não é normal, estava há muito tempo sem ficar no banco, não posso me acomodar com isso", disse o meia, nesta quinta-feira. "Procuro dar o máximo em cada treino, aproveitar as chances, respeitar o técnico e os companheiros. Não é porque tem uma história que tem que ser titular. Tem que provar a cada dia a sua posição", afirmou.

Nesta quinta, o preparador físico do clube, Celso de Rezende, disse que Elias não será poupado, mas preparado para a semifinal. "Não tem nada de poupar. Desde o começo da temporada temos feito trabalho deste tipo com Cléber Santana, Renato Abreu, Alex Silva. Chegamos à conclusão que Elias poderia melhorar no aspecto físico", disse.

O Flamengo já está garantido no primeiro lugar geral da Taça Guanabara, e por isso pode jogar pelo empate na semifinal e, se passar, também na decisão - ambas em jogo único.