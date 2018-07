Renato alerta Botafogo para os riscos no Carioca

"Eles (dos clubes de menor expressão) veem esses jogos contra os grandes como oportunidade da vida. É um momento importante da carreira deles e que eles tentarão aproveitar de qualquer forma. Então, cada jogo contra eles será uma batalha. Podemos ser favoritos, mas favoritismo não entra em campo", afirmou Renato.

"Temos que levar como se fosse um clássico. Sabemos que a preparação deles começa um, dois meses antes, e o intuito maior é vencer os grandes. Eles farão de tudo para atrapalhar, nos derrotar. Por isso temos que igualar na vontade e na força, porque aí a técnica irá sobressair", avaliou o volante de 32 anos.

Além de tomar cuidado com o favoritismo, Renato sabe que o Botafogo terá que encarar jogos em estádios menores. "Sei que os campos são pequenos, apertados. O ritmo no final do jogo será bem mais lento por conta do cansaço pelo calor, então vamos tentar fazer um gol logo no começo para levar vantagem", disse.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca será na noite de domingo, contra o Resende, no Engenhão. E o técnico Oswaldo de Oliveira praticamente já definiu o time titular com Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Marcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Elkeson, Maicosuel e Andrezinho; Loco Abreu.