Renato anuncia volta ao Brasil após sete anos no Sevilla

SEVILLA - O volante Renato anunciou nesta quinta-feira que está voltando ao Brasil, após sete anos atuando no Sevilla, da Espanha. Revelado pelo Guarani e com ótima passagem pelo Santos, o jogador de 32 anos disse ter recebido uma proposta "muito boa" de um clube brasileiro pelo qual ainda não jogou e confirmou que deve aceitá-la.

"Estão saindo os últimos atletas daquela geração vitoriosa do Sevilla que conquistou os títulos da Copa Uefa. Embora tenha contrato com o Sevilla (para mais uma temporada), estou feliz e gosto daqui, mas bateu uma saudade do Brasil. Conversei com minha esposa, família e amigos e tomei a decisão. Também recebi uma proposta muito boa de um grande clube do Brasil, num lugar que não joguei. Gostei e devo aceitar", declarou Renato.

Apesar de ele não confirmar, cogita-se que a proposta que seduziu o jogador tenha partido do Botafogo. A equipe prometeu anunciar dois reforços até sexta-feira e, com a contratação de Renato, teria uma reposição para o volante Marcelo Mattos, que terá seu empréstimo encerrado em junho e deve voltar ao Panathinaikos, da Grécia.

Renato marcou época no futebol espanhol e tornou-se o estrangeiro com maior número de jogos pelo Sevilla, com 331 partidas. Ao lado do atacante Luís Fabiano, que também voltou recentemente ao Brasil - para o São Paulo, formou o melhor time da história do clube, que conquistou dois títulos da Liga Europa - então Copa da Uefa -, em 2004/05 e 2006/07, dois da Copa do Rei, em 2006/07 e 2009/10, um da Supercopa da Uefa, em 2006, e um da Supercopa da Espanha, em 2007.

O bom retrospecto em clubes fez com que o jogador chegasse à seleção brasileira, na qual também teve uma trajetória vencedora. Em 2004, esteve no grupo do Brasil que conquistou a Copa América. E em 2005, participou do título da Copa das Confederações.