Renato aponta Grêmio superior, mas aprova empate O técnico Renato Gaúcho avaliou que o Grêmio foi superior ao Corinthians no empate por 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas não considerou que o resultado da partida disputada no Estádio do Pacaembu, na noite de quarta-feira, tenha sido ruim. "As melhores oportunidades foram nossas, poderíamos ter vencido", disse.