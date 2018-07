Renato assina contrato com o Santos até o fim de 2014

SANTOS - A diretoria do Santos oficializou nesta terça-feira o retorno de Renato ao clube. O volante, bicampeão brasileiro, em 2002 e 2004, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o time da Vila Belmiro até o final nesta temporada. Empolgado, ele classificou a volta ao Santos como um retorno para casa.

"Volto com mais experiência. Estou voltando para minha casa, aqui foi o caminho para tudo na minha carreira, cheguei a seleção e fui para a Europa. Dez anos se passaram e é como se tivesse chegado a primeira vez, estou muito feliz. Espero ajudar o Oswaldo [de Oliveira] e os garotos", afirmou, ao site oficial do Santos, o volante que será apresentado ainda nesta terça-feira.

Revelado pelo Guarani, Renato defendeu o Santos entre 2000 e 2004. Nesse período, além de vencer por duas vezes o Campeonato Brasileiro, o volante disputou 225 partidas e marcou 26 gols. Depois disso, passou pelo Sevilla, da Espanha, depois retornando ao futebol brasileiro para defender o Botafogo.

No clube carioca, Renato foi comandado por Oswaldo de Oliveira, o atual técnico do Santos, com quem se reencontrará no Santos e que indicou a sua contratação, que foi facilitada pela condição de reserva do volante no Botafogo nesta temporada.

Renato é o quinto jogador que foi campeão brasileiro em 2002 pelo Santos, encerrando um longo jejum sem conquistas importantes, a retornar ao clube. Os outros foram o goleiro Fábio Costa, o lateral-esquerdo Léo, o meia Elano e o atacante Robinho.

Prestes a completar 35 anos, Renato é o primeiro reforço a chegar ao Santos desde a derrota do time na decisão do Campeonato Paulista. Agora, ele aguarda a regularização do seu contrato para ficar à disposição de Oswaldo e reestrear no clube da Vila Belmiro.