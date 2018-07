Renato Augusto admite: ' A gente vem sofrendo com expulsões'

O meia Renato Augusto admitiu que o excesso de cartões vermelhos pesou na eliminação do Corinthians na Copa Libertadores. Na derrota para o Guaraní, por 1 a 0, em Itaquera, dois jogadores foram expulsos: o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Jadson. Na competição, o time acumulou seis expulsões.

"A gente vem sofrendo muito com expulsões. E é uma coisa que o Tite costuma cobrar muito, fala para jogar limpo e terminar com 11 em campo. E foram várias expulsões na competição", afirmou.

O Corinthians retorna à campo no próximo sábado, contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do mando de campo ser da equipe paulista, o jogo será realizado em Araraquara, na Fonte Luminosa, por causa de uma punição recebida pela equipe na última rodada do nacional de 2014.

