Renato Augusto adverte para Corinthians ser mais agressivo diante do São Paulo

Poucos minutos após o Corinthians obter a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, ao derrotar o Guarani nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, Renato Augusto já advertiu seus companheiros para a disputa da vaga na final, domingo, às 16 horas, no Morumbi, diante do São Paulo.

"Temos de ser agressivos também. Hoje competimos mais, criamos, mas só fizemos um gol", disse o meio-campista, eleito o melhor em campo no duelo das quartas de final. "Temos muito a melhorar e precisamos ser mais matadores (concluir com êxito as jogadas)."

O camisa 8 reclamou da falta de tempo de trabalho para o técnico Vitor Pereira. "Com isso, temos de conversar bastante. Cada jogo é uma história e temos de estar preparados para todas as situações."

Já o atacante Júnior Moraes estava eufórico após participar de parte do segundo tempo e ter feito um dos gols na disputa por pênaltis. O atleta está no elenco há apenas oito dias. "Sabia da responsabilidade ao ir bater o pênalti. Treinei pouco com o grupo, mas trabalhos muito a parte física. Tenho muito a melhorar, mas sei que vou aprender bastante com este grupo."