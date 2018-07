Renato Augusto busca resgatar confiança em jogo-treino do Corinthians

SÃO PAULO - Dos reservas do Corinthians que disputam um jogo-treino contra o São Caetano na manhã desta segunda-feira no CT, um jogador terá sua atuação acompanhada de perto pelo técnico Mano Menezes. Trata-se do meia Renato Augusto, que ainda não "estreou" em 2014.

Desde o início da temporada, Renato tem feito uma preparação especial com a finalidade de melhorar sua forma física. Foi feito também um trabalho específico para evitar lesões.

O problema é que ele ainda está fisicamente abaixo dos demais. O primeiro (e único) jogo de Renato nesta temporada foi contra o Palmeiras. Mas ele entrou em campo quando faltavam apenas 15 minutos para o fim do jogo.

No clássico, ele pouco participou da partida. Foi tão mal que Mano sacou Renato da lista de relacionados dos jogos contra o Oeste e Rio Claro. Por isso o jogo-treino desta segunda é visto como um teste.

"A confiança dele vai aumentar. O jogo-treino vai ser determinante para vermos os próximos passos dele. O Renato treina bem, mas depois de todo o cuidado que tivemos não podíamos arriscar. Temos de dar as condições favoráveis a ele", afirma Mano. O Corinthians volta a jogar no Campeonato Paulista quarta-feira, às 22h, contra o Comercial, no Pacaembu.