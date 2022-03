Renato Augusto cobra desatenção e aponta fatores que impediram reação do Corinthians

Renato Augusto avaliou que a falta de concentração do Corinthians no início de jogo, somada às condições climáticas, dificultaram a vida do time alvinegro durante o clássico contra o São Paulo no estádio do Morumbi, que terminou com vitória por 1 a 0 para o time da casa. Um dos líderes do elenco corintiano, Renato Augusto também falou sobre o pouco tempo de trabalho com o treinador Vitor Pereira, que estreou neste sábado, e disse que o Paulistão pode ser o momento para que os jogadores se adaptem ao estilo do novo treinador.

"Acho que foi muito parecido com o jogo do ano passado. Entramos desligados e tomamos o gol com um minuto, depois tem que correr atrás. Grama fofa, choveu bastante. Tentamos, mas a bola não entrou. Vamos precisar de tempo para nos adaptar ao trabalho dele (Vitor Pereira) e crescer. Usar esse final de Paulista para aprender bastante com o Vitor Pereira, entrar no estilo de jogo dele e começar o ano bem", afirmou o meia do Corinthians.

Leia Também São Paulo vence o 'estrelado' Corinthians de Vitor Pereira em bom clássico no Morumbi

A forte chuva que atingiu a região do Morumbi pouco antes do jogo resultou em nove minutos de atraso e o jogo começou com os refletores apagados, já que a energia do estádio ainda não havia voltado. Renato Augusto afirmou que o contratempo pode ter atrapalhado a concentração do Corinthians, mas reconheceu que o cenário poderia ter sido o contrário. O time alvinegro está há cinco anos sem vencer o rival no estádio do Morumbi.

"Não sei se isso foi o principal fator. Você acaba se desconcentrando um pouco, o campo também estava bem molhado. Mas podia ter sido ao contrário e a gente ter feito 1 a 0. Vai servir de aprendizado para crescer na competição", completou Renato Augusto.

Logo após a bola rolar, Calleri recebeu bom passe e finalizou para fazer 1 a 0 com apenas 52 segundos de partida. O Corinthians segue na liderança do Grupo A, com 17 pontos ganhos, e já está classificado para a próxima fase do Paulistão.

A estreia de Vitor Pereira diante da torcida do Corinthians fica marcada para o próximo sábado, quando o time recebe a Ponte Preta na Neo Química Arena. Já classificado, o alvinegro paulista terá outro clássico pela frente, contra o Palmeiras no dia 17 de março.