Renato Augusto celebra entrada do Corinthians no G-4: 'Quando cheguei, me chamaram de louco'

O Corinthians, enfim, entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro, neste domingo, com a vitória sobre o Santos por 2 a 0, na Neo Química Arena. O meia Renato Augusto, que voltou ao clube em julho, disse que a equipe deu mais um passo importante para conseguir a vaga para a próxima edição da Libertadores.

"Quando cheguei aqui, me chamaram de louco. (Disseram) que eu estava vindo para um time que ia brigar para não cair e agora estamos no G-4. Isso é fruto do trabalho da comissão técnica e dos jogadores. Demos um passo importante, mas faltam alguns jogos ainda. É terminar o ano crescendo para no ano que vem estar brigando por título", comentou.

Com gols de Jô e Gabriel, a equipe de Sylvinho segue com 100% de aproveitamento em casa desde o retorno do público ao estádio. Foram seis vitórias até aqui. Renato Augusto destacou o apoio dos torcedores para a boa atuação do time em campo.

"Feliz pelo jogo da equipe, fizemos uma grande partida. Jogar com a torcida é diferente, nós atuamos com um a mais. Sabemos a pressão que sofremos para estar no G-4. Não é fácil", disse.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Ceará, às 20h, pela 35ª rodada do Brasileirão. Depois, a equipe recebe Athletico e Grêmio para encerrar sua participação no Brasileirão enfrentando o Juventude, em Caxias do Sul.