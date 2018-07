Renato Augusto desfalca Corinthians contra o Vitória

SÃO PAULO - Tite sofreu mais uma baixa no time do Corinthians antes da partida contra o Vitória, neste domingo, em rodada do Brasileirão. O técnico não poderá contar com o meia Renato Augusto, que reclamou de dores musculares no treino deste sábado e será preservado neste fim de semana.

Renato Augusto já vinha preocupando a comissão técnica desde o clássico com o Santos, na quarta-feira. O meia demonstrou muito cansaço físico nos minutos finais da partida e só não foi substituído porque Tite já havia utilizado as três mudanças a que tinha direito.

Em razão da sequência de jogos, o treinador resolveu poupar o atleta neste fim de semana. Seu substituto será Emerson, que volta ao time após cumprir suspensão no meio de semana. O Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Edenílson, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf e Guilherme; Emerson, Danilo e Romarinho; Pato.

Além de Renato Augusto, outras baixas serão o zagueiro Paulo André, suspenso por ter sido expulso na partida contra o Santos, e o atacante Guerrero, liberado para se integrar à seleção do Peru.