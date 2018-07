Renato Augusto desfalca Corinthians por 6 semanas

SÃO PAULO - Renato Augusto vai desfalcar o Corinthians por mais tempo do que previa o departamento médico. O meia precisará ficar afastado dos gramados por seis semanas para se recuperar de uma lesão de grau II no músculo bíceps femoral da coxa direita, confirmada por um exame de ultrassonografia nesta terça-feira.

A estimativa inicial, divulgada na segunda, é de que o jogador iria entre 20 e 30 dias. No entanto, exame mais preciso mostrou que o tempo de afastamento será maior, por volta de 45 dias.

Com este prazo de retorno, Renato Augusto ficará de fora das duas rodadas restantes da fase de grupos da Copa Libertadores, contra Millonarios e San José. E corre o risco de perder os jogos de ida e volta das oitavas de final, caso o Corinthians avance na competição. Esta fase será disputada entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

O goleiro Cássio, por sua vez, foi submetido a um exame de ressonância magnética, que não detectou lesão grave. Após sofrer uma pancada no quadril, o goleiro vai desfalcar o Corinthians na partida contra o Penapolense, nesta quarta-feira. Mas deve voltar ao time no clássico com o São Paulo, domingo, Morumbi, assim como o atacante Alexandre Pato.