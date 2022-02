Renato Augusto destaca 'variação tática' do Corinthians na vitória sobre o Mirassol

Renato Augusto e Paulinho jogam na mesma função e, em tese, teriam problemas para atuarem juntos no Corinthians. Mas estão se entrosando a cada dia, melhorando o físico e sendo decisivos no ataque. Autor dos gols da vitória sobre o Mirassol, por 2 a 1, a dupla festejou bastante a importante vitória para dar tranquilidade ao time para a longa temporada.

Renato Augusto abriu o placar na Neo Química Arena e revelou um crescimento gradual do Corinthians ao passar dos jogos. "É início de temporada ainda, mas o time está encaixando, hoje com uma variação tática com Giuliano aberto, com o Paulo infiltrando... Temos de testar", afirmou, antes de elogiar o rival. "Um ótimo resultado diante do Mirassol, um time muito, muito bom. Somamos uma boa vitória e é trabalhar para continuar evoluindo."

O camisa 8 já havia anotado um gol parecido contra a Argentina em uma tabela, na época, com Paulinho. Ele revelou ter lembrado do lance. "No intervalo ainda pensei: muito parecido. Somamos uma importante vitória para continuar crescendo no ano longo que temos pela frente. Temos de continuar assim para tentar ganhar títulos."

Paulinho endossou as palavras do companheiro e revelou saber o que tem de fazer em campo para ajudar o Corinthians a erguer taças após dois anos de jejum. "Sei como é o Corinthians, a equipe, o clube. Temos de ter determinação. Encaramos uma grande equipe, muito qualificada e somamos três pontos importantíssimos em casa. Foi uma boa vitória hoje", enfatizou o autor do gol da vitória pelo segundo jogo seguido - já havia decidido diante do Ituano. "O ano é longo e é importante ter resultado positivo."

Os meias estavam felizes por mais um triunfo, enquanto Fagner transmitia preocupação aos torcedores. O lateral pediu substituição após sentir dores na coxa e ficou no banco de reservas com uma bolsa de gelo enrolada na perna direita. Ele afirmou se tratar de leves dores e que saiu por prevenção. Como o time não joga no fim de semana, ele tem um tempo para se recuperar. O próximo jogo será somente na quarta-feira, novamente na Neo Química Arena, diante do São Bernardo.