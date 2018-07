Renato Augusto diz que foi 'premiado' com gol no fim do jogo

Renato Augusto só tem o que comemorar após a vitória do Corinthians sobre o Bahia, por 2 a 1, neste domingo, em Salvador. O gol que marcou, definindo o placar na Fonte Nova, foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro após 34 rodadas.

Depois da partida, o meia admitiu que foi "premiado". Há um bom tempo ele mantém uma regularidade no time e se consolidou como titular do técnico Mano Menezes. "Aproveitei bem a pausa na Copa, treinei bem nas férias e fui premiado", comemorou Renato Augusto. "E, para mim, o gol foi importante porque eu não vinha fazendo uma grande partida. Joguei melhor contra o Santos, mas futebol tem essas coisas."

Já o meia Danilo, que havia tido papel importante no clássico contra o Palmeiras, novamente entrou nos minutos finais e foi decisivo na vitória deste domingo. Foi ele que cruzou para Renato Augusto marcar, de cabeça, o gol que sacramentou o resultado em Salvador.

Após a partida, Danilo foi exaltado pelos companheiros. Renato Augusto, por exemplo, agradeceu o passe. "O Danilo se movimenta bem mesmo não sendo tão rápido. É inteligente e eu sabia que aquela bola chegaria ali porque era o Danilo", disse o autor do gol.

Danilo afirmou que tenta "dar conta do recado" quando entra e que espera sua oportunidade no time. "Ajudo a equipe e fico feliz. Sabíamos que um empate aqui teria gosto de derrota", afirmou.

Nas contas do elenco corintiano, o time precisava conquistar 10 pontos dos últimos 15 do Brasileirão - começou bem, vencendo o Bahia. Os jogadores e Mano Menezes acreditam que os jogos contra Grêmio e Fluminense vão decidir quem fica com uma das vagas na Libertadores.

Antes disso, porém, o Corinthians vai a Belém, no Pará, enfrentar o Goiás na quarta-feira. O time, mais uma vez, terá vários desfalques. Além do atacante Guerrero, ainda com a seleção peruana, o meia Petros levou o terceiro cartão amarelo neste domingo. O lateral Fábio Santos sentiu dores no joelho (por isso foi substituído) e é dúvida.

A boa notícia para Mano Menezes é que o volante Elias volta ao time depois de cumprir suspensão. E o zagueiro Anderson Martins pode retornar caso já esteja recuperado de um problema muscular.