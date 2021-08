Renato Augusto diz se sentir um garoto após golaço em reestreia pelo Corinthians

Após a espera de quase um mês para ver Renato Augusto voltar a atuar com a camisa do Corinthians, os torcedores tiveram o prazer de celebrar um gol do meia logo no primeiro jogo dele, finalizado com uma vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, neste domingo. Aos 33 anos, o campeão brasileiro de 2015 se emocionou durante a comemoração na Neo Química Arena e, ao fim da partida, disse ter se sentido "um garoto", assim como Adson, de 20 anos, que foi o grande destaque do dia e recebeu elogios do veterano.

Renato não disputava um jogo oficial há cerca de oito meses, por isso sentiu de maneira tão intensa a reestreia pelo clube no qual fez história. Apesar do gol, ele foi crítico ao analisar a própria atuação e admitiu que ainda precisa melhorar muito, deixando claro que não está em suas melhores condições após tanto tempo fora dos gramados.

Leia Também Renato Augusto marca golaço em seu retorno e Corinthians vence o Ceará pelo Brasileirão

"Acaba sendo engraçado. A gente se sente um garoto de novo ao voltar a jogar, são oito meses sem jogo. A gente sente um pouco no início. Fiquei feliz pelo gol, mas sei que dá para melhorar muito, errei coisas que não costumo errar, bola que normalmente eu ganho. Mas estou feliz pela vitória, pelo gol, e agora é trabalhar", avaliou.

A participação de Renato Augusto foi apenas um dos destaques da boa atuação corintiana neste final de semana. O principal nome da partida não foi o consagrado meio-campista e sim o jovem Adson, autor dos dois primeiros gols. "Vem treinado bem, parabéns a ele. Falamos muito nos treinos, pode ser uma válvula de escape importante. Parabéns, é só o começo, é passo a passo", disse Renato sobre o companheiro.

Agora com três gols marcados com a camisa do Corinthians, Adson também comentou o desempenho. Tímido, ele preferiu destacar a atuação coletiva em vez dos próprios gols. "Graças a Deus a gente fez uma grande partida, semana cheia, boa e fizemos o que o treinador pediu para a gente", comentou o meia.

Oscilando no Brasileirão, o Corinthians foi aos 21 pontos com a vitória deste domingo, ainda brigando no meio da tabela. O time volta a campo no domingo que vem, quando visita o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, pela 17ª rodada.