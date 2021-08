Renato Augusto é apresentado no Corinthians e diz: 'Quem é lembrado é quem ganha'

O meia Renato Augusto foi apresentado pelo Corinthians nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. Ídolo e principal reforço da equipe paulista na temporada, o jogador de 33 anos chega para sua terceira passagem no clube. Na coletiva de apresentação, ele admitiu que terá dificuldades no início, mas projeta títulos a partir do ano que vem.

"Voltar a um clube onde há uma história grande, com momentos históricos na carreira e na vida, foi uma decisão fácil. Vim para buscar coisas grandes. O início é sempre complicado, readaptar e crescer junto com a equipe. Esse ano não será fácil. Temos que terminar de forma boa, para voltar a buscar títulos em 2022. Quem é lembrado, é quem ganha", disse.

Renato Augusto afirmou que sabe da responsabilidade maior que terá se comparado com 2013, quando venceu o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana sob o comando de Tite. Ele não faz uma partida oficial desde 10 de dezembro, quando, vestindo a camisa do Beijing Guoan, enfrentou o Ulsan Hyundai pela Liga dos Campeões da Ásia.

Sua estreia deve acontecer neste domingo, às 16h, dentro de casa contra o Ceará. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Apesar de estar confirmado na lista de relacionados do técnico Sylvinho, o meia avisou que não tem condições de jogar durante 90 minutos. Segundo ele, a ideia é subir a minutagem aos poucos para crescer a forma técnica.

Fala, Renato Augusto! "Pela primeira vez na minha carreira retorno a um clube. É uma mistura de emoções. Eu volto para onde atingi meu ápice como jogador, então chego com uma responsabilidade maior, mas ao mesmo tempo com o carinho da torcida que nunca deixou de me apoiar". pic.twitter.com/Ietvdr8pjt — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2021

"A gente vem trabalhando bastante nos últimos dias para recuperar a parte física sem correr riscos. Começar os jogos de forma gradativa, de 15 a 20 minutos, e ir subindo a minutagem de jogo. Contra o Ceará, devo ir para o banco. Para fazer algo em torno de 15 a 30 minutos", afirmou.

No último dia 22, o Corinthians confirmou o retorno do meio-campista, que assinou contrato até dezembro de 2023. Em três temporadas pelo clube, o jogador atuou em 127 partidas, marcando 15 gols e dando 27 assistências. Além dos dois títulos conquistados em 2013, foi peça fundamental na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro de 2015.