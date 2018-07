Renato Augusto e Arana são relacionados no Corinthians

O técnico Tite divulgou neste sábado a lista de relacionados para o duelo do Corinthians contra o Flamengo, domingo, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Renato Augusto e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que ficaram fora do treino de sexta-feira, foram confirmados e serão titulares.

Renato Augusto era dúvida por conta de uma indisposição gástrica. Guilherme Arana tinha uma espinha interna no rosto que se tornou um abscesso. Mesmo com o rosto inchado, participou normalmente do trabalho deste sábado. Os laterais Uendel e Fagner continuam no departamento médico e serão os únicos desfalques para a partida.

O treino de sábado contou com a presença de torcedores no CT Joaquim Grava. Tite comandou um trabalho tático apenas com os titulares. Neste domingo, o líder do Brasileirão deve entrar em campo com: Cássio, Edílson, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto; Malcom e Vagner Love.

O Corinthians lidera o Brasileirão com 67 pontos, oito à frente do Atlético-MG, que está em segundo lugar. A partida deste domingo contra o Flamengo tem como destaque o reencontro do time e da torcida alvinegra com o centroavante peruano Paolo Guerrero, autor do gol contra o Chelsea, que garantiu o bicampeonato mundial aos corintianos.

Confira os relacionados do Corinthians para o jogo deste domingo:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto.

Laterais: Guilherme Arana e Edilson.

Zagueiros: Felipe, Gil, Yago, Edu Dracena e Pedro Henrique.

Volantes: Ralf, Elias, Cristian e Gustavo Vieira.

Meias: Jadson, Renato Augusto, Danilo, Matheus Pereira e Rodriguinho.

Atacantes: Vagner Love, Malcom, Lucca, Romero e Lincom.