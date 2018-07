Renato Augusto e Fábio Santos podem perder estreia

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto e o lateral-esquerdo Fábio Santos não devem estar à disposição do técnico Mano Menezes na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, dia 19, contra a Portuguesa. Os dois, ao lado do volante Guilherme Andrade, fazem um trabalho à parte neste início de pré-temporada.

Nenhum dos três, por exemplo, participou de um treino no campo, nesta quarta-feira, na primeira atividade com bola de 2014 - um treino de troca de passes. Mano observou o trabalho na beira do campo. Quem comandou a atividade foi o auxiliar técnico Sylvinho.

Renato Augusto recebe um cuidado especial do departamento médico devido ao histórico de lesões. Por isso faz um trabalho especial com fisioterapeutas e preparadores físicos. Já Fábio Santos passou uma cirurgia no púbis no final da temporada passada e ainda precisa de mais tempo para voltar a jogar.

Para o início da temporada, Mano deve apostar em Douglas ou Danilo para ocupar a vaga de Renato Augusto no meio de campo. No lugar de Fábio Santos na lateral-esquerda, a ideia do técnico é dar chance a Undel, único reforço do time. Guilherme Andrade praticamente perdeu toda a temporada passada por conta de uma lesão no joelho. Ele fez uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho direito em abril e só voltou a ser relacionado por Tite nos últimos jogos de 2013.