Renato Augusto e Gil podem jogar domingo

SÃO PAULO - Dois dos três reforços contratados para a temporada 2013 têm chance de estrear no Corinthians já no primeiro jogo no Campeonato Paulista, domingo, em Jundiaí, contra o Paulista.

O zagueiro Gil e o meia Renato Augusto treinaram com bola e aguardam documentação para poder entrar em campo. Eles integrariam o time reserva que Tite vai escalar domingo.

O técnico testou os jogadores nos treinos com bola na segunda e também na terça-feira. Gil está melhor fisicamente. Se sua documentação estiver regularizada, será titular na zaga.

Renato Augusto foi poupado ontem do treino no campo. Ele permaneceu na academia, segundo orientação do departamento de preparação física.

Já a escalação do atacante Alexandre Pato está descartada. Ele vai manter o roteiro de treinos dos titulares, que só retornaram das férias na segunda-feira. Tite projeta escalá-los a partir da quinta rodada do Estadual.

O time que vai jogar domingo já está pronto. Tite repete a conhecida formação 4-2-3-1 e dá oportunidade a atletas que vinham sendo pouco utilizados e jovens que buscam espaço - todos eles iniciaram a pré-temporada primeiro que os titulares.

Júlio César será o goleiro. Na defesa, uma indefinição quanto à zaga justamente porque Tite não sabe se contará com Gil. Ontem ele treinou com Wallace e Felipe (Gil entrou depois).

Edenílson assume a lateral-direita. Igor, garoto da base, ganhou espaço de Weldinho na lateral-esquerda. No meio, jogam Guilherme Andrade, Guilherme e Romarinho, que vai atuar recuado na criação. O trio de atacantes será formado por Giovanni, Elton e o chinês Zizao.

Se Renato Augusto jogar, ele entra no lugar de Zizao, e Romarinho passará do meio de campo para o lado esquerdo do ataque, posição na qual ele joga melhor.

Essas variações foram treinadas nos treinos com bola que Tite comandou no CT. Esses time será a base do Corinthians nas primeiras quatro rodadas do Estadual, como revelou Tite em entrevista coletiva.

Os titulares ainda pegam leve nos treinamentos. Alguns deles correram em volta do gramado. Guerrero, que jogou o Mundial com dores no joelho, disse que está recuperado da lesão.