Renato Augusto e Gil voltam ao Corinthians. Elias fica no banco

Tite confirmou nesta quarta-feira a volta do zagueiro Gil e do meia Renato Augusto ao Corinthians para a partida de quinta-feira, às 19h30, contra o Goiás, no Itaquerão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois estavam com a seleção brasileira e retornaram aos treinos no CT do Parque Ecológico nesta quarta-feira. O volante Elias, que na terça-feira atuou 90 minutos na vitória do Brasil por 3 a 1 sobre a Venezuela, ficará no banco.

“Gil e Renato jogam desde o início. Elias, estou pesando uma série de fatores. O mais importante é o respeito pela saúde do atleta. Em termos físicos, para o jogo todo é humanamente impossível”, disse Tite.

O treinador conversou com o preparador físico Fábio Mahseredjian e Elias foi liberado para entrar apenas no segundo tempo. “Ele falou para mim que de 30 a 45 minutos é possível. A possibilidade maior é que o Rodriguinho seja mantido no time titular, e o Elias fique como opção. Ninguém está poupando ninguém, estamos preservando”, disse Tite. Nesta quarta-feira, Elias foi liberado do treino.

Suspenso, o zagueiro Felipe será substituído por Edu Dracena. Na lateral-esquerda, o garoto Guilherme Arana retorna após se recuperar de lesão muscular.

O Corinthians enfrentará o Goiás com Cássio; Edílson, Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Rodriguinho, Renato Augusto, Jadson e Malcom; Vagner Love.