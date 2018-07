Renato Augusto é liberado e reforça o Corinthians a partir de julho

SÃO PAULO - Após quase 3 meses, o meia Renato Augusto foi liberado nesta terça-feira para voltar a atuar pelo Corinthians. O jogador foi aprovado nos testes físicos e deve fazer seu retorno ao time na volta do Campeonato Brasileiro e na decisão da Recopa Sul-Americana, em julho.

Renato Augusto está afastado dos gramados desde o dia 24 de março, quando sofreu grave lesão muscular na coxa direita em partida contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Desde então, o meia vinha fazendo sessões de fisioterapia e se dedicando à recuperação do condicionamento físico.

O jogador teve chance de voltar ao Corinthians antes da interrupção do Campeonato Brasileiro, em função da Copa das Confederações, mas a comissão técnica resolveu dar mais tempo ao atleta para evitar novas lesões.

Com este bom tempo de recuperação, Renato Augusto fará seu retorno sem ressalvas, com 100% de recuperação. E deverá integrar a lista de relacionados do técnico Tite já para o clássico com o São Paulo, no dia 3 de julho, no jogo de ida da Recopa.