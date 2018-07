Renato Augusto é operado e para por até 3 semanas

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto, do Corinthians, que fraturou o lado esquerdo do rosto após receber uma cotovelada do atacante Souza, no duelo do time paulista contra o Bahia pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, foi operado com sucesso na manhã desta segunda-feira e deve receber alta ainda nesta tarde. Segundo a conta do clube no Twitter, o jogador deve voltar aos treinos na quarta-feira e a expectativa de retorno é de duas a três semanas.

Renato Augusto deixou o campo chorando após receber a cotovelada de Souza. O meia, que ficou afastado desde março por conta de uma lesão na coxa direita, voltou a atuar pelo Corinthians diante do São Paulo na última quarta-feira, em jogo válido pela Recopa Sul-Americana, onde inclusive fez um belo gol de cobertura.

Lesão no rosto não é novidade na carreira de Renato Augusto. Em 2008, quando ainda atuava pelo Flamengo, o meia também sofreu uma fratura séria no lado direito do rosto. Na ocasião, o jogador recebeu uma cabeçada do zagueiro Helton, do Boavista, em partida do Campeonato Carioca. Por enquanto, a expectativa é de que Renato Augusto fique ausente dos próximos três jogos do Corinthians, incluindo o duelo de volta contra o São Paulo pela Recopa Sul-Americana.