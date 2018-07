Renato Augusto 'esquece' saída de Mano e foca na Libertadores

O meia Renato Augusto minimizou nesta terça-feira a importância do fato de o Corinthians viver uma fase de indefinição do seu comando técnico para a temporada de 2015. Em entrevista coletiva, o jogador destacou que agora é o momento apenas de focar a conquista da vaga na Copa Libertadores nas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, independentemente da iminente saída de Mano Menezes em dezembro, quando termina o contrato do treinador.

O presidente Mario Gobbi já adiantou que o time corintiano irá iniciar o próximo ano com um técnico interino e que o próximo presidente irá escolher o novo comandante a partir do início de fevereiro, após as eleições presidenciais do clube. Renato Augusto admitiu certo estranhamento com a situação, mas disse confiar que essa transição será feita de forma natural, sem atrapalhar o planejamento corintiano, até por apostar no trabalho que vem sendo realizado por Sylvinho, ex-lateral do clube, como auxiliar técnico.

"Nunca passei por isso de começar a pré-temporada sem treinador, mas tanto o Sylvinho quanto o Fábio (Carille, outro auxiliar-técnico do clube) conhecem bem o elenco. Eles estão aqui há bastante tempo, o Sylvinho é da casa. Se isso acontecer estamos em boas mãos", ressaltou o meio-campista.

Já ao ser questionado se falou com Mano sobre a continuidade ou não do técnico no Corinthians em 2015, Renato Augusto disse que o treinador não descartou a sua própria permanência. "Ele (Mano) só falou que não podia garantir que continua, mas também que ninguém disse que não pode mantê-lo no cargo. Mas não podemos pensar com o passo maior do que a perna. Vamos pensar no próximo jogo e se pensarmos no ano que vem aí a vaga na Libertadores vai para o espaço", enfatizou.

SEMANA LIVRE

O Corinthians terá uma semana cheia de treinos até o jogo deste sábado, quando enfrentará o Coritiba, às 21 horas, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Brasileirão. No duelo, Mano Menezes não poderá contar com o lateral Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Guerrero, que cumprirá a segunda e última partida de suspensão aplicada pelo STJD por empurrão ao árbitro Leandro Bizzio Marinho, em jogo válido pela Copa do Brasil.