Renato Augusto exalta a reação do Corinthians em Bragança, mas afirma: 'Não foi o que queríamos'

Quando parecia que a invencibilidade de dois meses do Corinthians estava perto do fim, Renato Augusto marcou um belo gol contra o Red Bull Bragantino aos 44 minutos do segundo tempo para iniciar uma reação na partida. O meia corintiano lamentou não ter conseguido a vitória, mas exaltou o empate por 2 a 2 pela forma que foi conquistado.

"Foi um grande jogo. Um espetáculo. Bragantino é uma equipe muito forte. O resultado não foi o que queríamos, mas depois de tomar 2 a 0, conseguir o empate, com quem entrou mudando, mostra o poder do grupo. Temos grupo para brigar lá na frente. Estamos de parabéns por buscar o resultado", disse.

Um dos destaques da partida foi o goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, que fez boas defesas em tentativas dos jogadores de ataque do adversário, inclusive de Renato, que elogiou o atleta. "Cleiton fez grandes defesas. É um grande goleiro, mas confesso que achei que seria gol saindo do meu pé."

O Corinthians chega à marca de nove partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Sylvinho tem agora 34 pontos, na sexta colocação, empatado com o Bragantino. A sequência consistente da equipe também foi ponto destacado por Renato Augusto após o jogo.

"Temos um time compacto, um time forte, ainda em processo de transição para poder encaixar, mas passo a passo, estamos indo. Estamos começando a encaixar, é difícil", finalizou o meia.

O Corinthians voltará a campo já na próxima terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Bahia na Neo Química Arena, pela 24ª rodada.