Renato Augusto exalta peso de nova vitória em clássico contra São Paulo

SÃO PAULO - Num período de um mês o Corinthians fará seu terceiro clássico contra o São Paulo. Após os dois jogos pela final da Recopa Sul-Americana, o clássico do próximo domingo, que será disputado no Pacaembu, valerá agora pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Augusto, meia corintiano que fez belo gol no duelo de ida da final da Recopa, no Morumbi, espera por outra "decisão". Para ele, o título internacional ficou para trás e o time agora precisa reagir na competição nacional.

"Um clássico sempre muda tudo, uma vitória nossa nos dará mais tranquilidade na tabela e dá moral, uma vitória seria muito importante para gente", afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

O Corinthians é apenas o atual 13.º colocado no Brasileirão, com dez pontos, após oito rodadas. E Renato Augusto acredita que o momento ruim do São Paulo tem de ser deixado de lado. "Todo clube passa por um momento assim, a gente tem de pensar na gente e não em ajudá-los. Nada melhor do que uma vitória no clássico", completou o atleta, sem dó do adversário após as duas vitórias obtida na final da Recopa.

Renato Augusto está recuperado da lesão que sofreu no rosto (fraturou um osso da face). Mas ele ainda tem de jogar com máscara protetora de acrílico e silicone, como ocorrerá mais uma vez no domingo. "Usar a máscara não é igual a jogar sem ela, perco um pouco da visão, gostaria de tirar, mas não posso, domingo teria de usar também", reconheceu.