Renato Augusto faz dois gols e coloca o Bayer na vice-liderança

HAMBURGO - Com dois gols do ex-flamenguista Renato Augusto, o Bayer Leverkusen venceu o Hamburgo por 4 a 2, fora de casa, neste sábado, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Alemão.

Com o triunfo, o Leverkusen chegou aos 32 pontos, onze pontos a menos que o líder Borussia Dortmund, que venceu o Werder Bremen e disparou na frente. No entanto, o Bayer ainda pode ser superado pelo Mainz, que tem 30 e recebe o Schalke 04 no domingo. O Hamburgo, de Zé Roberto, ficou com 21 pontos, em nono lugar.

O garoto Sam, o mexicano Vidal (contra) e o brasileiro Renato Augusto (dois) fizeram os gols do Leverkusen, enquanto o Hamburgo descontou com Vidal, desta a vez a favor, e o holandês Elia.

No Allianz Arena, o Bayern de Munique fez a lição de casa e bateu o Saint-Pauli por 3 a 0, com gols de Altintop, Lahm e Ribéry. O resultado levou a equipe bávara à quinta colocação, com 26 pontos.

O Wolfsburg, de Diego, Josué, Grafite e Cícero, ficou no empate sem gols com o Kaiserslautern, fora de casa, e continua no 13.º lugar, com 18 pontos.

Nos outros jogos deste sábado, Hoffenheim e Nurnberg empataram por 1 a 1 e o Colônia passou pelo Eintracht Frankfurt por 1 a 0.