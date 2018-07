Renato Augusto festeja 1.º gol no Corinthians e diz que 'tirou peso'

SÃO PAULO - Emerson saiu de campo satisfeito com sua apresentação na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o União Barbarense, neste sábado, e Chicão por não sentir mais a lesão no joelho. Mas quem deixou o Pacaembu esbanjando alegria foi o meia Renato Augusto. Depois de boa apresentação diante do Tijuana na qual Tite brincou que faltou apenas o gol, ele finalmente desencantou com a camisa corintiana.

Poupado no começo do jogo, Renato Augusto entrou aos 25 minutos do segundo tempo para "acordar" o time, até então sofrendo para furar a defesa do Barbarense. O meia, com seu toque refinado, entrou bem e a equipe cresceu, criou chances e, depois de perder um pênalti com Chicão e ver Jorge Henrique ampliar o placar, Renato apareceu, já perto do fim, para dar bela cavadinha e "tirar um peso das costas".

"É bom anotar o primeiro gol que tira um peso das costas. Hoje (sábado) deu tudo certo, agora o negócio é continuar trabalhando forte para seguir no time. Valeu o gol e a vitória", comemorou o meia, que briga com Douglas e Jorge Henrique por uma vaga e parece estar um passo na frente dos companheiros.

Renato Augusto saiu alegre, mas nada de mostrar soberba. Ao contrário, resolveu dividir os méritos pelo gol e pela boa fase em que vive. "Devo muito ao elenco que me ajudou bastante quando cheguei. É difícil você chegar num campeão do mundo e achar seu espaço. O grande mérito é dos jogadores", afirmou. "Tive a oportunidade de fazer o gol e fiz, agora sai o peso e vamos trabalhar para saírem muitos mais."

MÉRITO DO GOLEIRO

Chicão, que desperdiçou um pênalti, defendido por Valter, preferiu dar os méritos ao goleiro do Barbarense. "Na sexta-feira treinei umas dez cobranças e fiz todas. No jogo, vocês viram que cobrei forte, no canto, mas ele foi feliz, pulou bem e defendeu", garantiu o defensor.

O zagueiro disse que o Corinthians vai encarar com seriedade esse Paulista até o fim para presentear o técnico Tite. "Agora é o momento do Estadual e temos de viver o Paulista. Nosso treinador disse que ainda não o conquistou e temos de ganhá-lo por ele", completou.

EMERSON

Se Renato Augusto desencantou com a camisa corintiana, Emerson voltou a passar em branco, mas exibiu satisfação com sua atuação. "O gol não está saindo. Hoje estou feliz da vida porque voltei a jogar com alegria. Meu maior prazer é jogar com alegria. Depois de muito tempo, eu deixei de lado essa responsabilidade de fazer o gol, de decidir", enfatizou.

Em seguida, o atacante falou que estava "se retratando" ao comentar a sua seca de gols, assim como mostrou estar aceitando a opção de Tite de deixá-lo na reserva. "Não estou em má fase, apenas o gol não está saindo. E certamente nos próximos jogos vocês vão ver o velho Emerson... Nos outros jogos eu fiquei bravo, mas não posso deixar de ser verdadeiro, de ser justo. Nós temos um treinador que prega a igualdade, que dá as oportunidades a todos, valoriza quem trabalha. E quem conhece o Tite sabe que ninguém joga só com o nome aqui", ressaltou.