Renato Augusto festeja primeira vez no time do Vasco Formado nas categorias de base do Vasco, o volante Renato Augusto ganhou uma chance do técnico PC Gusmão e será titular do time profissional pela primeira vez na carreira. Feliz, ele promete aproveitar a oportunidade no jogo diante do Cruzeiro, domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 36ª rodada do Brasileirão.