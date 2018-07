Renato Augusto garante vitória do Bayer no Alemão

O resultado levou o Bayer aos mesmos 21 pontos que o Mainz, que vai a campo ainda neste sábado, contra o Hannover. O líder, disparado, é o Borussia Dortmund, com 31 pontos.

O atacante Grafite também balançou a rede, mas o seu Wolfsburg vacilou e cedeu o empate por 2 a 2 ao Schalke 04, após abrir dois gols de vantagem. O ex-são paulino abriu o placar e o bósnio Dzeko ampliou para os anfitriões, mas Edu e o ex-atacante do Milan Huntelaar igualaram no etapa final.

Com o resultado, o Wolfsburg chegou aos 14 pontos e ocupa o 12.º lugar. O Schalke, apesar do empate com gosto de vitória, segue com sua pífia campanha e ainda está na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos em 12 jogos.

O brasileiro naturalizado alemão Cacau marcou um dos gols do Stuttgart no empate por 3 a 3 com o Kaiserslautern, fora de casa. O resultado levou as duas equipes aos 11 pontos, próximas à zona de descenso.

O paulista de Porto Feliz -, mas revelado no futebol belga - Igor de Camargo também deixou sua marca na goleada do Borussia Monchengladbach por 4 a 0 sobre o Colônia, fora de casa, no duelo dos dois piores times da competição. Com o triunfo, as equipes inverteram suas colocações: o Borussia passou à penúltima colocação, com 10 pontos, deixando o rival na lanterna, com oito.

Werder Bremen, 11.º colocado, com 15 pontos, e Eintracht Frankfurt, quarto, com 20 pontos, fizeram o único jogo sem gols neste sábado.

Além de Mainz x Hannover, a rodada terá no domingo o Hoffenheim enfrentando o Freiburg e o Bayern de Munique recebendo o Nurnberg.