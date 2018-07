Renato Augusto, Gil e Paulinho se apresentam à seleção e treinam no CT do Flu

Como já se tornou costumeiro neste início de trajetória do técnico Tite, os jogadores que atuam na China convocados para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 se apresentaram antes à seleção brasileira. Nesta quinta-feira, o zagueiro Gil e os meio-campistas Paulinho e Renato Augusto trabalharam no CT do Fluminense, no Rio, já a serviço da equipe verde e amarela.

Os três jogadores, todos em clubes chineses atualmente, fizeram um trabalho com bola no gramado do CT. A atividade foi comandada pelo auxiliar de Tite, Cléber Xavier, sob olhares atentos também do preparador físico Fabio Mahseredjian e do fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

Homens de confiança de Tite desde a época em que foram comandados pelo treinador no Corinthians, Renato Augusto, Gil e Paulinho foram chamados para as partidas contra a Argentina, quinta-feira que vem, no Mineirão, e Peru, cinco dias mais tarde, em Lima. O restante da delegação brasileira começará a se apresentar a partir deste domingo.

A apresentação antecipada dos jogadores que atuam na China já havia acontecido nas outras convocações de Tite. Dos três nomes, Paulinho e Renato Augusto devem ser titulares do líder das Eliminatórias. O Brasil ocupa a ponta com 21 pontos, um à frente do segundo colocado Uruguai.