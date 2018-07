Renato Augusto ignora rival e promete Vasco lutador As rodadas finais do Campeonato Brasileiro estão sendo encaradas pelo volante Renato Augusto no Vasco como decisões de título. Apesar do time ter poucas pretensões, a promessa vem recebendo as suas primeiras chances na equipe e prometeu dedicação total diante do Corinthians, domingo, no Estádio do Pacaembu.