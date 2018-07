Renato Augusto para por até 30 dias; Pato volta domingo

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto deve ficar afastado do Corinthians por até 30 dias. Esta é a previsão do departamento médico do clube. O jogador só fará exames de imagem nesta terça-feira, mas o médico Guilherme Runco disse que, pela situação clínica do atleta, ele deve ficar fora de "20 a 30 dias".

Runco confirmou que Renato Augusto sofreu lesão muscular na coxa direita contra o Guarani, domingo, em Campinas.

Já o goleiro Cássio, segundo o médico, não sofreu lesão grave. Foi apenas uma dor no quadril que também o tirou do jogo contra o Guarani. Mesmo assim Cássio não enfrenta o Penapolense, quarta-feira no Pacaembu.

Alexandre Pato, por sua vez, está recuperado da lesão muscular na coxa direita, mas só vai ficar à disposição do técnico Tite no clássico contra o São Paulo, domingo, no Morumbi.

Via Twitter, o atacante disse que está liberado para o clássico. "Estou pronto! Treinar bem essa semana e ficar à disposição do professor Tite para domingo! Semana importante!", registrou o jogador em seu perfil na rede social.

O volante Paulinho ainda se recupera de lesão na coxa, mas pode ficar à disposição para pegar a Penapolense. O jogador foi cortado dos amistosos da seleção brasileira, na sexta passada e nesta segunda-feira, por causa do problema físico.