Renato Augusto passa por uma cirurgia 'bem-sucedida'

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto passou nesta quarta-feira por uma artroscopia no joelho direito, no Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo. Segundo comunicado divulgado pelo Corinthians, o médico Joaquim Grava, responsável pela operação, considerou que o procedimento foi "bem-sucedido".

Renato Augusto vinha sofrendo com dores, o que o afastou dos dois últimos jogos do Corinthians. Assim, os médicos do clube optaram pela cirurgia. A expectativa é de que a recuperação dele demore cinco semanas, o que permitirá que o meia volte ao time na reta final do Brasileirão.

Foi a terceira lesão sofrida por Renato Augusto desde que chegou ao Corinthians no início do ano. Contratado junto ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, ele disputou 24 jogos com a camisa corintiana até agora e marcou três gols. Tinha potencial para ser firmar como titular do time do técnico Tite, mas a sequência de contusões tem atrapalhado sua passagem pelo Parque São Jorge.

Sem poder contar com Renato Augusto, o Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira, quando recebe o Luverdense, no Pacaembu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto, na semana passada, em Lucas do Rio Verde (MT), terminou com derrota corintiana por 1 a 0.