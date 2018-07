Renato Augusto sai em defesa de Mano no Corinthians

O meia Renato Augusto defendeu o trabalho do técnico Mano Menezes e afirmou nesta segunda-feira, após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 2, que o elenco do Corinthians está focado apenas na conquista do título do Brasileirão.

Nos dias que antecederam ao clássico no Itaquerão, um dos assuntos mais comentados no clube foi a permanência de Mano Menezes para 2015. Tite poderia voltar ao comando corintiano na próxima temporada. "Nem acabou esse ano... estamos focados na briga pelo título e já falam em novo treinador. Aí o Mano é campeão. Vão querer que ele fique? Estão especulando demais. Esse tipo de coisa não vai atingir a gente", afirmou Renato Augusto. A troca de técnico havia entrado em pauta por dois motivos. Um deles era a oscilação do Corinthians no Brasileirão. Uma parte dos dirigentes passou a questionar o trabalho de Mano. Além disso, as eleições presidenciais movimentam os bastidores do clube. Candidato da situação e favorito a vencer as eleições, o ex-diretor Roberto de Andrade gosta dos trabalhos de Tite e de Oswaldo de Oliveira - ambos estão sem clube. E o contrato de Mano termina no final deste ano. Após a vitória contra o São Paulo por 3 a 2, Mano deu uma resposta, no mínimo, curiosa sobre sua permanência no clube. "Até vim de casaco, um blazer, porque estou me preparando para ir ao exterior. Vão trocar de treinador e eu vou encaminhar meu futuro. Mas podem deixar que vou entregar o Corinthians bem colocado", ironizou.