Renato Augusto sente dores e desfalca Corinthians contra o Atlético-MG

SÃO PAULO - Ainda não será desta vez que Renato Augusto retornará ao time do Corinthians. O meia voltou a sentir dores no joelho direito no treino deste sábado e foi descartado da rodada de abertura do Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, domingo, em Uberlândia. Seu substituto será o estreante Petros.

Renato Augusto havia apontado dores no joelho, que fora submetido a uma cirurgia no ano passado, no treino de quinta, o que preocupou departamento médico e comissão técnica. No entanto, retomou os trabalhos na sexta, após passar por avaliação. Sem dores, era cotado para ser titular no domingo.

No entanto, o meia reclamou novamente de dores no local neste sábado e acabou sendo cortado da lista de relacionados para o duelo de estreia do Corinthians. Ele chegou a ir a campo, mas foi vetado em razão de um leve inchaço no joelho.

Sem Renato Augusto, o técnico Mano Menezes escalou o jovem Petros entre os titulares no treino desta manhã. Mais veloz, o estreante será a opção do treinador para marcar o Atlético, conhecido pela rapidez dos contra-ataques.

Petros formará o meio-campo com Jadson, Ralf e Guilherme, que treinou normalmente neste sábado. Na sexta, ele sentira um desconforto muscular e fora poupado das atividades. No ataque, Luciano foi confirmado ao lado de Romarinho depois de integrar a seleção brasileira olímpica em uma semana de treinos em Mogi das Cruzes.

Assim, o Corinthians deverá entrar em campo neste domingo escalado com: Cássio; Fagner, Gil, Cleber e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Petros e Jadson; Romarinho e Luciano.