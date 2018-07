Renato Augusto sente dores e vira dúvida no Corinthians

SÃO PAULO - Com dores no joelho direito, o meia Renato Augusto é dúvida para a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Atlético-MG, em Uberlândia. O jogador passou por exames preliminares na clínica do médico Joaquim Grava nesta quinta-feira e será reavaliado na sexta no CT do Parque Ecológico para saber se terá condições de jogo.

Em 2013, o meia operou justamente o joelho direito. Depois de ser submetido no início do ano a uma carga especial de treinos com o com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti para evitar novas lesões, o meia dizia estar pronto fisicamente para o Campeonato Brasileiro.

"Qualquer jogador que se machuca, a gente fica preocupado. Estamos torcendo para não ser nada grave e que ele volte ao treinos o mais rápido possível", disse o meia Jadson.

Segundo o jogador, o time perderá muito, principalmente em entrosamento. "Ele é jogador de qualidade. Agora é esperar ele se recuperar", afirmou.

Jadson exaltou a qualidade de Danilo e Zé Paulo, possíveis substitutos de Renato. "A diferença é que o Danilo é mais experiente e tem uma bagagem muito grande. Mas o nosso time está muito bem servido no meio de campo. A briga vai ser grande e o Mano vai ter uma dor de cabeça boa."

O Corinthians não joga desde o dia 23 de março e nesse período o elenco passou a se dedicar exclusivamente aos treinos visando o Brasileirão. A ideia do técnico Mano Menezes é que o time arranque bem no Brasileiro e consiga abrir boa vantagem sobre os principais rivais até a parada para a Copa do Mundo - serão disputadas nove rodadas.

No treino coletivo desta quinta-feira, o técnico Mano Menezes escalou 11 jogadores na linha. Danilo e o garoto Zé Paulo são as opções para ocupar a vaga de Renato Augusto. O Corinthians deve enfrentar o Atlético-MG com Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo e Jadson; Romarinho e Guerrero.