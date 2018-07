Renato Augusto será operado e vai parar por cinco semanas no Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians sofreu uma baixa para os seus próximos compromissos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o clube revelou que o meia Renato Augusto vai realizar uma artroscopia no joelho direito e deverá ficar afastado dos gramados por cinco semanas.

"Renato Augusto será submetido a uma artroscopia no joelho direito. O meia, que vem sofrendo com dores, passará pelo procedimento na quarta. O procedimento será realizado pelo Dr. Joaquim Grava, consultor médico do clube. O prazo de retorno aos gramados é de cinco semanas", anunciou o clube, através do seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Na semana passada, Renato Augusto foi poupado da partida contra o Luverdense, válida pela Copa do Brasil, e a expectativa era para que retornasse ao time diante do Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia, porém, foi descartado do duelo pelo departamento médico por causa das dores no joelho direito, que vão forçá-lo a ser operado na próxima quarta-feira.

Contratado pelo Corinthians no início do ano, após passagem pelo Bayer Leverkusen, Renato Augusto está tendo as seguidas lesões como principal problema para se firmar no time. Por isso, até agora, só entrou em campo 24 vezes pela equipe, com três gols marcados.