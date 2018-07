Renato Augusto treina bem contra o São Caetano e se diz 'inteiro' para voltar

SÃO PAULO - Com apenas 15 minutos em campo pelo Corinthians no ano, jogados no final do clássico diante do Palmeiras, Renato Augusto teve boa participação em jogo-treino realizado na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, onde atuou ao lado dos reservas contra o São Caetano. Embora o time do ABC tenha vencido o duelo por 2 a 1, o meio-campista se movimentou bem, criou jogadas ofensivas e mostrou que está pronto para ficar à disposição do técnico Mano Menezes para a partida desta quarta, contra o Comercial, às 22 horas, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Renato Augusto atuou por 90 minutos no jogo-treino desta segunda, sendo que, após entrar em campo diante do Palmeiras, acabou não sendo relacionado para as confrontos diante de Oeste e Rio Claro, sendo o último delas disputado no sábado. Ele não atuou nestes duelos por ainda estar recuperando as condições físicas ideais, após realizar uma pré-temporada longa, cujo objetivo foi deixá-lo mais resistente contra lesões que atrapalharam a sua temporada em 2013.

O meio-campista não deu entrevista coletiva após o jogo-treino desta segunda-feira, mas na saída do campo avisou aos jornalistas que estavam na beira do campo: "Estou inteiro, estou me sentindo bem". Assim, tem boa chance de ficar como opção no banco de reservas contra o Comercial.

Na atividade desta segunda, Mano escalou os reservas do Corinthians com Walter; Guilherme Andrade, Pedro Henrique, Felipe e Fábio Santos; Fabiano, Ramirez, Rodriguinho e Renato Augusto; Paulinho e Luciano, este último reforço recém-contratado junto ao Avaí. Na etapa final da partida de preparação, o treinador promoveu várias alterações, mas não tirou Renato Augusto de campo.

O São Caetano, hoje na Série A2 do Campeonato Paulista, acabou vencendo o jogo-treino com gols de Marcelo Soares e Paulinho, enquanto Rodriguinho descontou para os corintianos, que tiveram como outra novidade em campo a presença de Fábio Santos.

O lateral-esquerdo atuou durante 45 minutos, depois de também ter realizado uma pré-temporada mais longa, que ainda foi atrapalhada por uma cirurgia na região abdominal, ao qual ele foi submetido logo após a estreia do time alvinegro neste Paulistão, diante da Portuguesa. E agora ele retorna depois de ficar um mês afastado, conforme previsto pelo departamento médico, sendo que antes o atleta precisou se recuperar de uma lesão no púbis.