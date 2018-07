Renato Augusto treina e deve reforçar o Corinthians contra o Atlético-MG

SÃO PAULO - Depois de dar um susto na comissão técnica, na quinta-feira, o meia Renato Augusto voltou a treinar normalmente na manhã desta sexta e deve reforçar o Corinthians na abertura do Brasileirão. O time paulista fará sua estreia contra o Atlético Mineiro, domingo, em Uberlândia.

Renato Augusto havia preocupado o técnico Mano Menezes na tarde de quinta por apontar dores no joelho direito, que passou por operação no ano passado. A cirurgia exigira um preparo especial para o meia, que fizera uma carga de treino diferenciado com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti no início do ano para evitar novas lesões.

As dores, assim, acionaram o alerta no departamento médico do clube na quinta. Renato Augusto fez exames preliminares na clínica do médico Joaquim Grava logo depois do treino. E, nesta sexta, foi liberado para treinar após ser avaliado no CT do Parque Ecológico.

Sem dores, ele está treinando normalmente entre os titulares do Corinthians e não deve ser problema para domingo. A preocupação do momento é com Guilherme. O volante sentiu desconforto muscular e não está participando do treino. Bruno Henrique está trabalhando com os titulares em seu lugar.

Mano Menezes deve encerrar a preparação do time corintiano ao meio-dia, quando terá início a concentração dos jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro.