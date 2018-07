Renato Augusto treina e está confirmado para enfrentar o São Paulo

Após passar a semana como dúvida do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, que acontece neste domingo, a partir das 16h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão, o meia Renato Augusto treinou bem neste sábado e foi relacionado pelo técnico Tite para a partida. Segundo o site oficial da equipe, o meia atuou de forma constante durante o treinamento e por isso entrou na lista de 24 atletas que o técnico Tite relacionou para o duelo contra o rival da capital.

Renato Augusto foi dúvida durante a semana por ter apresentado uma severa inflamação no nervo ciático. O atleta foi poupado de algumas atividades durante a semana para realizar tratamento específico. Contudo, o repouso funcionou, o jogador foi liberado pelo departamento médico e está confirmado na equipe titular.

Para o 310º clássico contra o São Paulo na história, o técnico Tite tem uma única dúvida entre os onze que iniciarão a partida após o treinamento de sábado. E o indefinição está no gol. Cássio, com amidalite, concentra até o confronto, mas só saberá neste domingo se vai atuar. Caso não tenha condições, Walter assume a meta do Corinthians.

Além desta possível alteração, a novidade da equipe de Tite para o duelo fica por conta de Luciano, atacante que, após boas atuações, ganhou uma oportunidade para começar jogando no Morumbi. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio (Walter); Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Bruno Henrique Elias, Renato Augusto, Jadson e Malcom; Luciano.

Confira a lista de relacionados para o clássico:

Goleiros - Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Laterais - Fagner, Edilson, Uendel e Guilherme Arana

Zagueiros - Gil, Felipe e Edu Dracena

Volantes - Bruno Henrique, Cristian, Elias e Ralf

Meias - Jadson, Renato Augusto, Matheus Pereira, Danilo e Rodriguinho

Atacantes - Malcom, Luciano, Rildo, Mendoza e Vagner Love