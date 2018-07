Renato Augusto treina e pode enfrentar o Danubio na terça-feira

O meia Renato Augusto deve retornar ao time do Corinthians para o jogo desta terça-feira contra o Danubio, do Uruguai, pela Libertadores. O atleta participou normalmente da atividade do elenco na manhã deste domingo e não apresentou dores e nem limitações da pancada sofrida no tornozelo esquerdo na partida contra o San Lorenzo.

Durante cerca de uma hora e meia Renato Augusto treinou com o time no CT Joaquim Grava. Participaram da atividade os jogadores que não atuaram no empate sem gols com o Red Bull Brasil, no sábado, pelo Campeonato Paulista. A delegação embarca na manhã desta segunda-feira para Montevidéu e o jogador pode ser um dos relacionados para a partida.

Renato Augusto ficou fora dos últimos três jogos do Corinthians e disputa posição com Danilo. O jogador foi poupado contra o Red Bull e também treinou na manhã deste domingo. Após a partida de sábado o técnico Tite não quis revelar qual dos dois tem mais condições de atuar na terça-feira.

Antes de enfrentar o Danubio o Corinthians ainda faz um treino de reconhecimento no local da partida, no estádio Luiz Franzini. A escalação da equipe de Tite deve ter: Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto (Danilo) e Emerson; Guerrero.