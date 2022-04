Renato Augusto vê Corinthians em 'evolução constante' na temporada

As vitórias sobre Botafogo e, agora, Deportivo Cali, indicam que o Corinthians está no caminho certo, na avaliação de Renato Augusto. Habituado a fazer análises um pouco mais aprofundadas em relação a seus companheiros, o meio-campista afirmou que vê o time alvinegro numa "evolução constante".

"Acho que estamos em uma evolução constante. O mais importante é chegar bem no final dos campeonatos", avaliou Renato Augusto. Preservado na estreia do Brasileirão no último domingo, ele jogou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Cali, assegurada com um gol contra bizarro na etapa final.

"Não é um time que está crescendo, é o grupo. Temos muitos jogos. Precisamos de um grupo forte, capaz de entrar um jogador com a mesma qualidade na vaga de outro", emendou o experiente jogador.

Renato Augusto pondera que é preciso dar tempo para Vítor Pereira fazer suas ideias funcionarem. O meio-campista está satisfeito com a performance recente da equipe. "O trabalho do mister está começando a aparecer. Não é fácil pra ele também. A gente tem que ter um pouco de paciência com ele com os jogadores para entender o trabalho", pediu.

Com o primeiro triunfo na Libertadores, o time aliviou a pressão que antes imperava e embolou o Grupo E, chave em que todos os integrantes somam três pontos. "É um grupo muito difícil. Não é à toa que todos que jogaram em casa ganharam", observou. O Corinthians aparece na lanterna da chave, no momento, pelo critério de desempate. O próximo adversário no torneio é o Boca Juniors, em casa.

Para Renato, fez a diferença para o triunfo jogar em casa. Na Neo Química Arena, mais de 37 mil torcedores apoiaram o Corinthians. "A gente sabe do poder que é jogar dentro de casa. Temos uma arena boa, com uma torcida incrível, que faz diferença. Eles vêm, lotam o estádio e apoiam do início ao fim".