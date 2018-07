Renato Augusto vê grupo aberto para 2018: 'Tem que colocar o nome a cada lista'

Um dos líderes da seleção brasileira, o meia Renato Augusto disse nesta segunda-feira que o fato de o País já estar classificado à Copa do Mundo do próximo ano não é motivo para o time mudar o jeito de atuar. Assim como Tite fizera na convocação, o jogador também negou que o grupo esteja praticamente fechado para o Mundial e afirmou que os jogadores que vêm sendo convocados regularmente têm que "colocar o nome na lista" a cada partida, a começar pelo duelo com o Equador, nesta quinta, em Porto Alegre.

Renato Augusto se apresentou à seleção pela manhã, e depois do treino da tarde, realizado no CT do Grêmio, comentou sobre a nova fase da seleção. "São jogos importantes, pensando na Copa. Você tem que colocar seu nome na lista a cada convocação. Cada jogador sabe que a lista não está fechada", ponderou. "Temos que manter o padrão tático e organização para sair com a vitória."

O meia ressaltou que o time continuará jogando em busca da vitória - foram oito na sequência nas Eliminatórias desde que Tite assumiu, justamente diante do Equador, há um ano. "O desempenho vem sempre, desde o primeiro jogo. A gente busca sempre fazer o melhor, mas às vezes o resultado não vem. O grupo está aberto. Tem que confirmar a cada convocação", insistiu.

Questionado sobre a força do Brasil diante do futebol apresentado pelos europeus, Renato Augusto foi evasivo. "É difícil fazer uma analise. Não pegamos uma seleção europeia, assim como eles não nos pegaram ainda. São jogos diferentes, mas por outro lado, temos muitos jogadores que atuam lá, conhecem bem o futebol europeu", comentou. "Não vejo problema. Estando organizando, compacto, não importa com quem você vai jogar."