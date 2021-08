Renato Augusto volta à arena e Corinthians treina sem Giuliano e Lucas Piton

O treino do Corinthians desta quinta-feira foi de retornos e desfalques. Se o volante Renato Augusto pôde matar as saudades da Neo Química Arena, o meia Giuliano e o lateral Lucas Piton desfalcaram a equipe na atividade preparatória para o jogo contra o Ceará, domingo, em casa, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Apresentado na quarta, Renato Augusto não pisava no gramado do estádio corintiano há quase seis anos. Sua última vez no local foi a vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, em 7 de novembro de 2015, pelo Brasileirão. Seu retorno em jogo oficial pode acontecer novamente pela competição nacional, no fim de semana, provavelmente começando no banco de reservas.

Leia Também Entenda como ficou o projeto de clube-empresa após sanção e vetos de Bolsonaro

O volante pôde retornar ao estádio porque o técnico Sylvinho decidiu realizar o treino desta quinta na arena e não no CT Dr. Joaquim Grava, para facilitar a adaptação do elenco às suas orientações, já visando o jogo de domingo, que será disputado no mesmo local.

Já o meia Giuliano, outro importante reforço do clube para a temporada, ficou fora da atividade no gramado. Preservado, fez apenas um trabalho de controle de carga, em outra área do estádio. O meio-campista fez sua estreia pelo Corinthians no domingo, no empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

Lucas Piton, por sua vez, não treinou porque foi liberado pelo clube para tratar de "questões pessoais". O lateral-esquerdo buscou nesta quinta seu passaporte italiano no consulado do país europeu em São Paulo, o que deve gerar especulações sobre sua saída do time paulista.

Ainda nesta quinta, ele fez sessão de acupuntura por conta de dores na região lombar. Piton não entra em campo desde o fim de junho, quando foi titular no empate com o Fluminense, em São Januário. Ele tem ficado fora da equipe por opção de Sylvinho e, mais recentemente, por causa do incômodo nas costas.

O treino teve ainda a presença de Cantillo. Desfalque no clássico do fim de semana, o volante se recuperou totalmente de um incômodo no músculo adutor da coxa direita e deve ser titular no domingo.