Renato Augusto volta a treinar em campo e deve reforçar Corinthians no domingo

O meia Renato Augusto voltou a treinar com o grupo do Corinthians em campo nesta quinta-feira, aumentando suas chances de ser titular no domingo, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na quarta, o reforço havia feito trabalho apenas interno.

A atividade longe dos demais companheiros na quarta havia levantado a possibilidade de o experiente jogador ser poupado no fim de semana. Isso porque ele ainda busca sua melhor forma física e ritmo de jogo. Ele ficou oito meses longe dos gramados até reestrear pelo Corinthians no fim de semana.

Na vitória sobre o Ceará, Renato Augusto entrou somente no segundo tempo. E não decepcionou. Fez até um golaço. Com o retorno aos trabalhos, o jogador de 33 anos aumenta as chances de ganhar mais minutos em campo na capital paranaense. O técnico Sylvinho ainda não indicou quando deve passar a contar com o volante entre os titulares.

Com Renato Augusto no gramado do CT Dr. Joaquim Grava, Sylvinho dividiu o grupo em dois para um trabalho de posse de bola, com transições rápidas. Na sequência, formou dois times para treino tático em campo reduzido. O treinador não sugeriu mudanças para o jogo de domingo.

O Corinthians deve ir a campo escalado com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô.

Antes disso, o time volta a treinar na tarde desta sexta-feira, novamente no CT corintiano.