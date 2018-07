Renato Augusto volta ao Flamengo para tratar lesão

Uma das principais revelações do time carioca nos últimos anos, Renato Augusto vestiu o uniforme de treino do Flamengo e fez atividades físicas na academia do CT, supervisionado pelo preparador Daniel Jouvin. De férias, ele deve continuar o tratamento nas próximas semanas.

Esta é a segunda vez que o meia retorna ao Rio de Janeiro para cuidar de uma lesão. Depois de operar o joelho esquerdo no final do ano passado, Renato Augusto passou quase um mês se recuperando no Brasil. O jogador foi negociado com o Bayer Leverkusen em 2008.