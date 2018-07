Renato Augusto volta e Danilo será poupado contra o Flu

SÃO PAULO - O retorno de Renato Augusto ao Corinthians, previsto para a partida desta quarta-feira, contra o Fluminense, vai dar chance para o técnico Tite poupar o meia Danilo. Esse revezamento faz parte da estratégia da comissão técnica de ''segurar'' um atleta que apresente desgaste físico acima do normal.

Foi por isso que Renato Augusto não atuou no jogo contra o contra o Vitória (2 a 0), domingo, no Pacaembu. No sábado, ele foi vetado porque sentia dores musculares. Danilo precisou ser escalado. Caso Renato tivesse condição de jogo, Danilo seria poupado.

Nesta segunda-feira, Renato Augusto participou de um treino com bola no CT Joaquim Grava. Tite, no entanto, só vai confirmar a equipe nesta terça, véspera da partida no Maracanã. O time treina à tarde e depois viaja ao Rio de Janeiro.

É certo que Paulo André retorna ao time depois de cumprir suspensão contra o Vitória. E que Tite mantenha o trio de ataque, com Emerson, Pato e Romarinho, uma vez que Guerrero está com a seleção peruana e disputa amistoso nesta quarta-feira na Coreia do Sul.