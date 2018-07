Renato Augusto volta, mas terá de buscar espaço no time titular

SÃO PAULO - Renato Augusto terá muito trabalho para recuperar espaço e voltar a ser titular do Corinthians. Ele deve ser liberado pelo departamento físico para ficar no banco de reservas na partida desta quarta-feira contra o Comercial no Pacaembu. O problema é que na sua ausência Mano Menezes ''encontrou'' um time, escalando três volantes e apenas um armador. O técnico aprovou o meio-campo com Ralf, Guilherme, Bruno Henrique e Jadson.

Em tese, Renato Augusto ''briga'' com Bruno Henrique, o terceiro volante que Mano elegeu para aumentar o poder de marcação do time. Danilo, que é reserva, corre por fora.

Renato Augusto fez uma pré-temporada especial para evitar lesões, principalmente as musculares. Ele fez uma partida nesta temporada e atuou somente 15 minutos (no clássico contra o Palmeiras).

Nesta terça-feira, ele aguentou noventa minutos de um jogo-treino e disse que está "inteiro", colocando-se à disposição de Mano Menezes.

Outro jogador que está em fase final de recuperação é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que ainda não estreou em 2014. Ele também participou do jogo-treino contra o São Caetano, mas só aguentou jogar 45 minutos. Fábio fez uma cirurgia no abdome há um mês e ainda não tem retorno previsto.

Para o jogo desta quarta-feira contra o Comercial, Mano Menezes poderá repetir a equipe que venceu o Rio Claro, por 3 a 2, no Pacaembu.