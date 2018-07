Renato Cajá cobra atenção da Ponte Preta contra o São Paulo

Mesmo contando com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, quando o lateral Peri foi expulso, a Ponte chegou a ser pressionada pelo Ituano. "Não podemos deixar nosso rendimento cair, como tem acontecido. Se nos classificarmos, vamos pegar times qualificados e, se tivermos essas quedas, vamos perder", destacou o meia Renato Cajá.

Apesar da atuação criticada, o resultado deixou a Ponte em uma posição confortável na briga pela segunda vaga do Grupo B. Faltando seis rodadas, o time está na segunda posição, com 18 pontos. São cinco a mais que o Audax, o terceiro colocado. O líder é o Corinthians, com 22 pontos e um jogo a menos.

TIME - Contra o São Paulo, no domingo, o técnico Guto Ferreira contará com alguns reforços. Após cumprirem suspensão, o volante Bruno Silva e o meia Roni voltam ao time. O mesmo acontecerá com o atacante Rildo, fora das últimas cinco rodadas, por lesão muscular. O lateral-esquerdo Rodrigo Biro, com virose, ainda é dúvida.