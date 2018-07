Renato Cajá cobra raça ao Botafogo na Copa do Brasil A fase do Botafogo não é boa. Eliminado nas semifinais da Taça Guanabara pelo Flamengo, a equipe também se complicou na Copa do Brasil com a derrota por 1 a 0 para o River Plate-SE, fora de casa. Para não ser eliminado prematuramente da competição, os jogadores prometem muita vontade em campo na partida de volta, nesta quarta-feira, no Engenhão.